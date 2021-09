Segundo a promotora, a Câmara de Serpa, no distrito de Beja, nos concertos também se vão ouvir outros instrumentos e temas de várias épocas e géneros musicais, nomeadamente de compositores clássicos e contemporâneos, flamenco, música de intervenção ou popular portuguesa com erudição e fado.

Os quatro concertos, com direção artística de Litó Godinho, vão decorrer no Cineteatro Municipal de Serpa.

O primeiro, na sexta-feira, a partir das 21h30, vai juntar o guitarrista Pedro Jóia, do grupo Resistência, e o percussionista José Salgueiro, ex-Trovante, que irão apresentar versões para guitarra de obras emblemáticas de vários autores, como Armandinho, Carlos Paredes e José Afonso, além de música composta por Pedro Jóia.

O jovem violoncelista Gonçalo Pires e o pianista João Lima vão atuar no segundo concerto, no sábado, a partir das 18h00, para interpretarem um reportório de músicas dos compositores Bach, Brahms e Vittorio Monti.

O terceiro concerto vai decorrer também no sábado, mas a partir das 21h30, e juntar em palco os guitarristas Fernando Silva, Artur Caldeira e Daniel Paredes e a fadista Diamantina Rodrigues para “Fado e Guitarradas”.

O ciclo termina no domingo com o quarto espetáculo, a partir das 18h00, que vai juntar o ArtDan Guitar Duet e o músico Artur Gil Godinho para interpretarem “um programa eclético com formações diversas (duo de guitarras, guitarra clássica e portuguesa e guitarra clássica em trio)”.