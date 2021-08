Rogério Samora continua internado nos cuidados intensivos no Hospital Professor Doutor Fernando Fonseca (Amadora Sintra). O ator da SIC teve uma paragem cardiorrespiratória há um mês, no decorrer das gravações da novela "Amor Amor".

Nas últimas semanas, Carlos Samora, primo do da SIC, tem revelado nas redes sociais informações sobre o estado clínico. "Hoje não foi dia de visita e o telefonema do hospital não trouxe nada de novo, o estado de saúde do Rogério continua estável e com prognóstico reservado mas com a força e a fé de todos vamos trazê-lo de volta sem pressa", frisou nas redes sociais.

"Hoje com reforço de peso porque ‘Os Amigos da Montanha’ disseram-me para na próxima visita ao hospital lhe dar força e dizer que continuam à espera dele, nós e a Roca acreditamos", rematou.