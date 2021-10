A produção belga "HUSH - Henry's dream machine" venceu os Young Audience Music Awards, da organização internacional das Juventudes Musicais, na categoria de Melhor Ópera, para a qual estava nomeada a portuguesa "O Céu Por Cima de Cá".

O anúncio foi feito pelo júri da Jeunesses Musicales International (JMI), em Larvik, na Noruega, na noite de terça-feira.

Produzida pela Companhia de Musica Teatral (CMT), com a Casa das Artes de Famalicão, onde foi estreada no ano passado, a produção portuguesa teve também uma versão em Zoom, adaptada ao suporte digital.

"O Céu Por Cima de Cá", “uma proposta artística que procura construir um espaço imaginário onde o tempo atual e o passado se (con)fundem, e o espaço real e o virtual se interligam", segundo a sua apresentação, concorria aos prémios das JMI, com as produções "Der Kiosk", da Junge Oper am Rhein, da Alemanha, e "Little Miss Matchstick", da Holland Opera, além da criação vencedora, produzida pela companhia belga Zonzo.

O prémio do público foi para o projeto "Disconcierto", da Orthemis Orchestra, de Espanha, que concorria na categoria dos Grandes Ensembles, que também venceu.

Em 2015, o "Projeto Tartaruga", dos portugueses Jorge Salgueiro e Miguel Nabais, com Alda Goes, desenvolvido com o Foco Musical, obtiveram o Prémio do Público, desta iniciativa da JMI.

O mesmo prémio foi atribuído em 2018 ao espetáculo "Maputo-Mozambique", do coreógrafo francês Thomas Guérineau, resultado do trabalho artístico, na área da música, da dança e da 'jonglage', com jovens moçambicanos, feito com apoio do Centre Culturel Franco-Mozambicain.

Os Young Audience Music Awards constituem-se como uma plataforma destinada a levar música ao vivo a crianças e jovens, em todo o mundo, assim como a apoiar projetos e profissionais que atuem de acordo com desse objetivo.