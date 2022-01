O produtor falecido em 2016, conhecido como "o quinto Beatle", relembra o seu primeiro encontro, em Londres, com os 'fab four' de Liverpool: "Eram quatro e eu perguntei: 'Quem são? O que são?'".

"Quando ouvi o que eles estavam a fazer, pareceu-me bom, mas não brilhante", diz George Martin ao falar com a neta no vídeo partilhado na rede social pelo seu filho Giles, também produtor musical.

"Mas a magia veio quando eu comecei a conhecê-los, porque eles eram pessoas extraordinariamente boas. Eram engraçados, inteligentes, diziam coisas encantadoras (...) e pensei que se eu sentia isso, os outros também sentiriam" e que "isso os tornaria bastante populares", detalha.

George Martin, nascido em 1926 no norte de Londres, filho de pai carpinteiro, foi o arquiteto do lançamento dos Beatles e teve uma influência decisiva ao longo da carreira da banda, desde o seu primeiro álbum "Please Please Me" até "Abbey Road", passando pelo psicadélico "Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band".

Apenas o último álbum do grupo, "Let It Be" (1970), foi feito por outro produtor, Phil Spector.