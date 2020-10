"7 Poemas para um Mundo Novo" nasceu da vontade de Fernando Mota e Violeta Mandillo, que convidaram o realizador Mário Melo Costa, para uma coleboração da qual nasceram "sete pequenos filmes com textos inéditos de Andreia C. Faria, António Barahona, Joana Bértholo, José Luís Peixoto, Marcos Foz e Vasco Gato, e um texto de Mário Cesariny que ganham vida nas vozes de atores portugueses".

Ana Sofia Paiva, Angelo Torres, Cláudia Andrade, Diogo Dória, Luís Miguel Cintra, Natália Luiza e Tiago Mota são os responsáveis pela declamação dos sete poemas, "que exprimem reflexões dos autores sobre o período de quarentena e sobre o que sonham ou temem para o Mundo Novo que se avizinha".

Enquanto se ouvem as declamações, Fernando Mota toca "instrumentos criados a partir de materiais naturais". As filmagens tiveram lugar em locais ao ar livre e as reflexões sobre os dias de rodagem podem ser lidas no Diário de Bordo no site do projeto (https://7poemas.weebly.com/).

"7 Poemas para um Mundo Novo" estreiam-se na quinta-feira no Largo do Intendente, em Lisboa, às 21h00, na Fundação Lapa do Lobo, em Viseu, às 21h30, e na Biblioteca Municipal de Beja, também às 21h30.