Intitulado “Altamente”, este projeto integra a rede cultural Alto Mondego, que envolve também os municípios de Nelas (que, tal como Mangualde, pertence ao distrito de Viseu) e de Fornos de Algodres e Gouveia (do distrito da Guarda).

“O objetivo é partir da tradição e daquilo que costumam fazer para aprenderem a fazer novas criações musicais”, explicou à agência Lusa Maria João Fonseca, que é a responsável pelo projeto em Mangualde.

Foram convidados a participar no projeto “os ranchos folclóricos, as bandas filarmónicas, as associações recreativas, as tunas, ou seja, todo o género de associações locais que têm atividade musical”, para que ganhem “novas competências criativas”, explicou Maria João Fonseca.

O convite foi lançado às associações de todo o concelho de Mangualde, mas apenas quatro se inscreveram.

“Este trabalho é um desafio grande, porque são dias intensos de formação, o que dificulta a adesão dos participantes”, considerou a também diretora da Biblioteca Municipal de Mangualde, acrescentando que as ações decorrem aos sábados e aos domingos.

Nas quatro sessões de capacitação na área da música, os inscritos trabalham com artistas experientes na criação e qualificação artística e cultural, que lhes vão transmitir conhecimentos e novas técnicas artísticas e estimular o desenvolvimento do trabalho criativo.

O projeto pretende trabalhar “novas competências alicerçadas na identidade cultural do território, constituindo uma vantagem para as próprias entidades, para o território da rede cultural e para toda a envolvente regional, no sentido de alavancar a qualidade da oferta cultural”.

No final, serão apresentados espetáculos nos quatro concelhos da rede cultural Alto Mondego.

Segundo a responsável, “vão decorrer oito espetáculos, dois em cada um dos quatro municípios”, nomeadamente Mangualde (3 de abril e 10 de junho), Fornos de Algodres (02 de abril e 11 de junho), Nelas (23 de abril e 18 de junho) e Gouveia (10 de abril e 19 de junho).

O projeto “Altamente” é apoiado pelo Centro 2020, Portugal 2020 e União Europeia, através do fundo Europeu de Desenvolvimento Regional.