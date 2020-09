"Para ser honesto, falaram-me que ela me tinha me marcado no Instagram, mas não percebi porque recebo muitas mensagens durante o dia e sou identificado por muitas pessoas. Não sabia quem era a Anitta antes disso, mas fui procurar no Spotify e no YouTube e vi que ela era uma grande artista no Brasil", explicou.

Para lá do grande ecrã, o ator também tem conquistado fãs através da música. Em fevereiro, o italiano de 29 anos lançou o seu disco de originais "Hard Room", que está disponível nos serviços de streaming de música. O single "Hard For Me" já é destaque em várias rádios de todo o mundo.

Na entrevista à revista brasileira, o ator confessou ainda que aceitaria fazer um dueto com Anitta. "Claro! Sou muito aberto para fazer parcerias com bons artistas. Anitta é uma boa artista. Por isso, porque não? Gosto da forma como ela faz música, que é muito pastilha elástica. E o ritmo dela é bem porreiro", revelou.