De acordo com a organização do festival, em comunicado, aos 15 nomes anteriormente anunciados, juntam-se "Psyk, fundador da Non Series; Leiras, em formato live, com as suas composições intricadas e ritmicamente eficazes; Fadi Mohem, membro do coletivo Spandau20 de FJAAK; e The Lady Machine, artista veterana cujas atuações, apenas em vinil, assentam numa estrutura complexa de ritmos, linhas de sintetizadores e texturas sombrias, incorporando o espírito do techno no século XXI".

O cartaz fica fechado "com a participação de Cravo e Vil, fundadores da editora Hayes Collective e figuras incontornáveis do movimento techno nacional; Morsil e a sua abordagem sonora hipnótica e construída a diversas velocidades; e o live act de VHS, explorador das distintas dimensões do universo do género".

O primeiro Basilar Festival realiza-se entre 8 e 11 de setembro, na barragem dos Pisões, do Alto Rabagão.

A lotação do festival é limitada a mil participantes e no espaço será disponibilizada uma área de campismo, ‘glamping’, parqueamento de autocaravanas e restauração.