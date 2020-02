O Carnaval 2020 está a chegar e Ludmilla quer animar os seus fãs. Depois do single viral "Verdinha", a cantora brasileira lançou esta sexta-feira, dia 7 de fevereiro, o tema "Pulando na Pipoca".

A canção foi gravada com Ivete Sangalo, que regressa a Portugal em junho para atuar no Rock in Rio Lisboa.

A colaboração entre as duas artistas foi produzida pelo Hitmaker, trio de produtores também responsável por “Favela Chegou”, uma das colaborações de Ludmilla com Anitta.