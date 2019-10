Madonna continua a percorrer as principais cidades dos Estados Unidos com a sua nova digressão, "Madame X". Esta semana, a 'rainha da pop' está em Chicago.

Segundo o Consequence of Sound, os espetáculos da cantora norte-americana estão agendados para as 20h30, mas esta quarta-feira, dia 16 de outubro, Madonna só subiu ao palco do Chicago Theatre às 23h00 - um atraso de duas horas e meia.

Os motivos do atraso não foram revelados.

O concertos da digressão "Madame X" duram cerca de duas horas e dez minutos. Ao longo do espetáculo, Madonna apresenta os temas do seu último álbum e recorda alguns dos maiores sucessos da sua carreira.