Uma das exposições relaciona a obra de Bordalo Pinheiro (1846-1905) com as origens da banda desenhada em Portugal e intitula-se “Fora do Quadrado”.

“Através de um percurso que abrange toda a sua carreira artística, apresentamos nesta exposição uma variedade de jogos e soluções gráficas, e múltiplas relações entre texto e imagem, que ainda hoje surpreendem pelo seu grau de experimentação e liberdade criativa”, lê-se na sinopse da exposição.

Outra das exposições foca-se no acervo que está a ser constituído para o futuro Museu da Banda Desenhada de Beja, com curadoria do autor e programador Paulo Monteiro.

Em Lisboa estarão trabalhos de 14 autores portugueses, “representativos da riqueza e diversidade” da BD portuguesa, desde inícios do século XX até à primeira década do século XXI, refere o Museu Bordalo Pinheiro.

O museu de Beja, que pretende contar a história da nona arte portuguesa, ainda não tem data oficial de abertura e conta atualmente com mais de 2.500 pranchas, esboços, estudos e outros materiais, de mais de uma centena de artistas.

A pequena amostra que estará em Lisboa conta com obras de Artur Correia, Eduardo Teixeira Coelho, Fernando Bento, Fernando Relvas, Filipe Abranches, Miguel Rocha, entre outros.

Estas duas exposições ficarão patentes até 18 de junho.

De menor duração, o Museu Bordalo Pinheiro acolhe ainda duas outras “exposições-relâmpago” durante uma semana: “Vírus”, de André Ruivo, e a coletiva “Vivo Fanzine!”.

“Vírus” recupera os desenhos que André Ruivo fez sobre a pandemia da COVID-19 em Portugal e que foram publicados em livro em 2021 pelas Edições Xerefé.

A propósito da temática do trabalho, no domingo haverá uma conversa de André Ruivo, no museu, com a ex-diretora geral de Saúde, Graça Freitas, e o designer Jorge Silva.

“Vivo Fanzine!” apresenta-se como uma mostra coletiva de oito histórias curtas, de autores do curso de BD do Museu Bordalo Pinheiro. São eles Celina Adriano, Francisco Lança, José Bandeira, Luís Gama, Marcius Assis, Patrícia Furtado, Pedro Rodrigues e Yury Borgen.

No fim de semana de inaugurações, em complemento, está prevista uma feira do livro de banda desenhada, oficinas, sessões de caricatura e apresentação de livros.

Tudo isto acontece nas vésperas de celebração dos 177 anos de Rafael Bordalo Pinheiro, o multifacetado artista português, nascido a 21 de março de 1846.