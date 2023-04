“Este ano vamos ter uma novidade que é a lotação do recinto aumentar um pouco. Ainda estamos a estudar com a Proteção Civil [Câmara Municipal de Coimbra]”, avançou o coordenador geral da Queima das Fitas de Coimbra, Carlos Missel.

Durante a apresentação oficial da Queima das Fitas de Coimbra, que decorreu esta tarde no Café Santa Cruz, Carlos Missel evidenciou que todos os anos vinha sendo reivindicado o aumento da lotação do recinto onde decorre a festa dos estudantes, na margem esquerda do Mondego.

“Todos os anos era pedido à Câmara Municipal de Coimbra, mas todos os anos é rejeitado. Com o cortejo a ser alterado para terça-feira, esta foi uma das questões levantadas para aceitarmos essa alteração”, acrescentou.

Para este ano, a Queima das Fitas de 2023 prevê “uma despesa “muito mais cara do que a do ano passado”, que “já tinha sido elevada”, cifrando-se “neste momento em 1,5 milhões de euros”.

A ocasião serviu ainda para informar que a Queima do Grelo terá lugar na manhã de 23 maio, saindo à rua o Cortejo dos Novos Fitados durante a tarde.

O Cortejo, que desta feita terá lugar numa terça-feira, em vez de num domingo, “terá perto de 90 carros, mais do que no ano passado, que foram 82”.

Já a Serenata Monumental decorre na noite de 18 de maio, no Pátio das Escolas, enquanto no dia seguinte realizar-se-á o Sarau de Gala, no Teatro Académico Gil Vicente.

O Baile de Gala das Faculdades acontece a 17 de maio, na Igreja Antiga do Convento São Francisco, sob a temática do Carnaval de Veneza, ficando para o dia 24 de maio o Chá das 5 e o Chá Dançante, em local a definir.

A Bênção das Pastas foi agendada para os dias 17 e 18 de junho, tendo lugar na Sé Nova.

Este ano foi apresentada, como novidade, a compilação de um livro de memórias, que pretendem vir a repetir todos os anos.

“Queremos em todas as Queimas das Fitas um livro que represente aquela edição, desde as atividades, às comissões de carros que participaram no Cortejo da Queima das Fitas nesse ano”, referiu Carlos Missel.

Entre as novidades figuram ainda um torneio de padel, nos dias 3 e 5 de maio, no Star de Coimbra, e ainda um torneio de surf, a 12 de maio, na Praia de Mira.

Os estudantes anunciaram também que Alia Kuznetsova foi a vencedora do Cartaz da Queima, tendo o trabalho da antiga aluna da Universidade de Coimbra sido escolhido entre os 42 a concurso.

Em relação ao cartaz musical, Carlos Missel revelou apenas o nome de um artista que irá atuar no dia 24 de maio, no palco principal da Queima das Fitas: Ana Castela, que “neste momento é número um no Brasil, no Spotify”.

Sob o lema “sonho meu de eternidade, brilham-te os olhos ao rever esta cidade, a Queima das Fitas de Coimbra decorre de 19 a 26 de maio.