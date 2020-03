"Há música nova para sair. Está embargada por falta de videoclip. Mas... e se fizéssemos, todos nós, o videoclip? Caseiro, é certo, mas épico e carregado de emoção", escreveu Miguel Araújo.

No Facebook, o músico explicou que a ideia é que o vídeo seja filmado "por todos nós com os telemóveis, betacams, o que cada um tiver em casa": "Um grande amigo meu, que é médico e está de isolamento em quarentena, a quem mandei está música para fazer fazer companhia, aproveitou o seu tempo para esboçar um guião que contempla esta hipótese, a de fazermos todos juntos um vídeo com o que temos: tempo, telemóveis, vontade de estarmos juntos de alguma maneira".

"Quem alinha?", questionou no final do texto.