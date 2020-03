A mais de 60 dias do arranque da edição de 2020 do Festival Eurovisão da Canção, as casas de apostas online já mexem e dão que falar. Esta semana, a Bulgária lidera o ranking com o tema "Tears Getting Sober", que será interpretado por Victoria.

Em segundo lugar está Daði & Gagnamagnið, da Islândia, com o tema "Think About Things".

Já Elisa e Marta Carvalho, que vão representar Portugal no Festival Eurovisão 2020 com o tema "Medo de Sentir", encontram-se no 36.º lugar - depois da final do Festival da Canção, em Elvas, Portugal caiu nas casas de apostas.