Dois meses depois de os compositores terem sido revelados, foram anunciados na sexta-feira, dia 21 de janeiro, os intérpretes e os 20 temas a concurso no Festival da Canção 2022.

Depois de conhecidos os temas, os fãs começaram a fazer as suas previsões nas casas de apostas online do Festival Eurovisão da Canção. No site Eurovision World, na votação dedicada ao Festival da Canção 2022, SYRO, com o tema "Ainda nos temos", é o líder do top.

O cantor ocupa o primeiro lugar com 30% dos votos, seguido por Aurea (20%), Maro (12%), Pongo & Tristany (12%) e Fado Bicha (10%). Veja aqui a votação.

Na primeira semifinal competem: “Why?” (tema composto e interpretado por Aurea), “Povo pequenino” (Fado Bicho), “Como é bom esperar alguém” (FF), “Ginger Ale” (tema composto por Joana Espadinha e interpretado por Diana Castro), “A minha praia” (Kumpania Algazarra), “Saudade saudade” (Maro), “Hope” (Norton), “Calisun” (The Mister Driver), “Amanhã” (Tiago Nogueira/Os Quatro e Meia) e “Odisseia” (Valas/Valas & Os Astronautas).

Na segunda semifinal irão competir: “Corpo de Mulher (Agir/Milhanas), “Mar no fim” (Blacci), “Uma mensagem tua (Cubita), “Dégrá.Dê” (DJ Marfox/Pongo e Tristany), “Pontas Soltas” (Fábia Rebordão/Jonas), “Solta a voz e canta” (Os Azeitonas), “Fome de viagem” (Pedro Marques/Inês Homem de Melo), “Código 30” (Pepperoni Passion), “Ao lado de mim” (PZ/O Vampiro Submarino) e “Ainda nos temos” (SYRO).

Em cada semifinal serão escolhidas cinco canções para passarem à final.

Nas semifinais, o peso das votações será repartido entre os espectadores e um júri cujos elementos foram escolhidos pela RTP.

Na final, as votações do júri serão feitas por representantes de sete regiões de Portugal Continental e ilhas.

Em caso de empate, nas semifinais prevalece a escolha do júri e, na final, a do público.

O vencedor do Festival da Canção irá representar Portugal no Festival Eurovisão da Canção, marcado para maio, em Turim, Itália.

Dos 20 compositores participantes na edição deste ano, 16 foram convidados pela RTP e quatro (Pedro Marques, Pepperoni Passion, The Mister Driver e Tiago Nogueira, de Os Quatro e Meia) foram escolhidos através de concurso.

Ordem de apresentação dos temas:

Primeira semifinal:

Aurea - “Why?”

Fado Bicha - “Povo pequenino”

FF - “Como É Bom Esperar Alguém”

Diana Castro - “Ginger Ale” (Joana Espadinha)

Kumpania Algazarra - “A Minha Praia”

Maro - “saudade, saudade”

Norton - “Hope”

Themisterdriver - “Calisun”

Tiago Nogueira - “Amanhã”

Valas & Os Astronautas - “Odisseia” (Valas)

Segunda semifinal:

Milhanas - “Corpo de Mulher” (Agir)

Blacci - “Mar No Fim”

Cubita - “Uma Mensagem Tua”

Pongo e Tristany - “DÉGRÁ.DÊ” (DJ Marfox)

Jonas - “Pontas Soltas” (Fábia Rebordão)

Os Azeitonas - “Solta a Voz e Canta”

Inês Homem de Melo - “Fome de Viagem” (Pedro Marques)

Pepperoni Passion - “Código 30”

O Vampiro Submarino - “Ao Lado de Mim” (PZ)

Syro - “Ainda nos Temos”