Há boas notícias para os fãs de Adele. Esta terça-feira, dia 26 de outubro, nas redes sociais, a cantora britânica anunciou o seu regresso aos palcos. A artista vai apresentar o seu novo álbum, "30", em dois concertos especiais no Reino Unidos.

Adele vai atuar a 1 e 2 de julho de 2022 no Hyde Park, em Londres. A pré-venda dos bilhetes para os espetáculos incluídos no festival British Summer Time arranca na quinta-feira, dia 28 de outubro.

Os preços dos bilhetes ainda não são conhecidos.

Quase seis anos depois do lançamento de "25", Adele voltou com um novo single. "Easy On Me" é a primeira amostra do próximo álbum da artista britânica ("30") e chegou na passada sexta-feira, dia 15 de outubro, à meia-noite em ponto, a todos os serviços de streaming de música.

Em menos de 24 horas, a canção registou um número recorde de reproduções no Spotify. "Adele atingiu um novo recorde. Na sexta-feira, dia 15 de outubro, 'Easy On Me', de Adele, tornou-se na canção mais reproduzida em apenas um dia", revelou o serviço de streaming.

O novo single da cantora britânica bateu o recorde do tema "Butter", dos BTS, que tinha conquistado 20,9 milhões de streams em maio.