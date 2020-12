Quim Barreiros testou positivo à COVID-19. O músico foi testado nos nos bastidores de "O Preço Certo", antes da sua atuação no programa da RTP1.

Nas redes sociais, o artista reagiu às notícias e agradeceu à produção do concurso apresentado por Fernando Mendes. "Quero agradecer ao programa 'Preço Certo' pela oportunidade que me deu para eu saber que sou positivo", frisou Quim Barreira num vídeo publicado nas redes sociais.

"Pois é malta… Apanhei o bicho! Mas ainda consigo cheirar o bacalhau! O vosso Tio Quim está rijo, como sempre. E fica aqui o meu conselho: protejam-se! Muita saúde para todos", acrescenta o artista.

De acordo com a TV 7 Dias, o artista realizou um teste rápido nos estúdios do concurso apresentado por Fernando Mendes. O cantor avançou ainda que aguarda resultados do teste PCR.

No vídeo, o artista anunciou ainda a sua nova canção, "Vamos Todos à Vacina".

Veja o vídeo: