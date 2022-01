Quim Roscas e Zeca Estacionâncio, as populares personagens de João Paulo Rodrigues e Pedro Alves, vão celebrar 20 anos de carreira com um concerto no Coliseu do Porto. O espetáculo marcado para o dia 27 de janeiro já se encontra esgotado.

"Vai ser uma noite absolutamente irrepetível, cheia de surpresas e momentos incríveis, acompanhados por uma banda de luxo ao vivo! Só quem vai estar é que vai saber", frisa João Paulo Rodrigues.

"Estamos a preparar uma noite especial, com improviso, com muito material novo, mas também vamos lá atrás, às nossas memórias e vamos ser nostálgicos! Mal posso esperar por subir as escadas do Coliseu", acrescenta Pedro Alves.