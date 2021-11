A quinta edição do Festival de Dança de Lisboa "Momentus" vai decorrer no domingo, entre as 15h00 e as 21h00, no Cineteatro Capitólio, em Lisboa, com a participação de escolas de dança nacionais e estrangeiras.

Iniciativa do Ginásio Clube Português, o festival tem como objetivo divulgar a dança clássica, contemporânea, moderna, jazz, hip-hop, danças de salão, sapateado, 'bollywood', entre outras.

O projeto Momentus nasceu em 2017, tendo passado pelo palco do Teatro da Trindade e depois para o Capitólio, onde irá apresentar um programa artístico diversificado, com vários estilos de dança.