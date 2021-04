O radialista e cronista Philippe Caverivière, da rádio francesa RTL, falou sobre as suas férias em Portugal durante um dos programas em que participa. Nas redes sociais, os portugueses criticaram o francês, frisando que teceu comentários xenófobos.

Esta terça-feira, dia 13 de abril, Luís Franco Bastos criticou o comentador francês no programa "Café da Manhã" - veja aqui o vídeo. "Na rubrica 'Informação Privilegiada', o humorista não deixou nada por dizer e esperou que o seu direito de resposta chegasse a França. E não é que aconteceu mesmo?", adiantou a RFM.

Nas redes sociais, o francês partilhou o vídeo do humorista e elogiou o sentido de humor. "Resposta engraçada e inteligente do meu colega português", escreveu no Facebook.

No seu programa de rádio, Philippe Caverivière frisou que ficou desiludido com a passagem por Portugal. "Confinamento às 13:00. Quando se levanta às 12h30, os dias são curtos […] e não é brincadeira, no fim de semana, fecha tudo às 13h00 em Portugal. O que há a saber é que há uma pequena diferença horária com Portugal: é menos uma hora no relógio e menos 12 anos na roupa da população. No máximo, os portugueses vestem-se como em 2008 e os rapazes colocam gel no cabelo com efeito ‘cimento’ porque são portugueses. O resultado é que estão todos penteados como Jonathan Daval [um criminoso francês]", começou por frisar.

"Na verdade, todos os jovens portugueses usam óculos dourados e têm tatuagens ‘Only God Can Judge Me’ e t-shirts demasiadamente apertadas. É estranho que um país inteiro queira parecer-se com os concorrentes de um reality show, é como se houvesse uma criação de gado", rematou.