A Rádio Sim, que iniciou as suas emissões em 2008, irá ser descontinuada em breve, "por motivos de sustentabilidade económica, estando a ser pensadas soluções para continuar a acompanhar o respetivo público-alvo", confirmou o Grupo Renascença Multimédia.

"Apesar de todos os esforços desenvolvidos, a sustentabilidade económica do projeto nunca foi atingida, durante estes 11 anos atividade. De resto, a Rádio Sim foi a primeira experiência de um projeto de rádio completamente estruturado a pensar no público sénior, mas, infelizmente, sem alcançar a indispensável viabilidade económica", pode ler-se no comunicado.

O Grupo Renascença Multimédia frisa ainda que a "a rádio criou fortes laços através de um trabalho de grande proximidade a um público sénior", que "pretende continuar a servir".

"Neste enquadramento, percebeu-se ser necessário descontinuar a Rádio Sim, estando agora a ser encaradas outras alternativas para este público. Este será um processo gradual que acontecerá ao longo dos próximos meses", garante o Grupo Renascença Multimédia.