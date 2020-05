"Êxtase" é a primeira amostra do próximo EP do rapper, com edição prevista para junho.

Magistrado, também conhecido como Mag, está de volta com um novo single. "Êxtase", que conta com a participação de Annie Vybz, é o novo tema do rapper português. A canção chegou esta sexta-feira, dia 29 de maio, e teve a sua estreia no canal de YouTube Hip Hop Sou Eu (veja aqui), considerada a maior plataforma de divulgação de hip hop em Portugal. "Este tema tem como mensagem principal um grande amor", explica o músico. "Este single monstra o comportamento, o sentimento e as atitudes de uma pessoa que encontra a pessoa certa, quando revela o seu lado mais verdadeiro, romântico e apaixonado", conta. "Quando estamos apaixonados ou a viver um grande amor, somos invadidos por um forte sentimento que tem vontade própria. Onde só vemos, falamos e pensamos com o coração. Só estamos bem com a pessoa ao nosso lado. Somos levados ao expoente máximo da loucura e da paixão, um sentimento impossível de explicar, mas possível de sentir e que nos transporta a uma elevação emocional e espiritual", descreve Magistrado.