O programa de Debarque conta com a Ballade, op. 19, e as Barcarolles n.º 3, op. 42, e n.º 4, op. 44, de Gabriel Fauré, e com a Sonatine e a peça "Gaspard de la nuit", de Maurice Ravel.

Lucas Debargue atua em substituição da pianista russa Alexandra Dovgan, que "não poderá realizar o recital" anunciado, por motivos de saúde, segundo a Gulbenkian.

O recital antecede a atuação do pianista francês com a Orquestra Gulbenkian, no 1.º Concerto para piano de Tchaikovsky, marcada para os dias 7 e 8 de outubro, que terá direção do maestro Nuno Coelho.

"O mundo despertou para o exuberante talento pianístico de Lucas Debargue quando, em 2015, se apresentou no prestigiado Concurso Tchaikovsky. No primeiro ano em que a competição teve transmissão televisiva na íntegra, o jovem músico francês conquistou milhares de admiradores, graças a uma atuação que levou até os jurados a quebrarem o protocolo e a aplaudirem-no entusiasticamente", recorda a informação da Gulbenkian, sublinhando a atenção do pianista aos pormenores "e não à espetacularidade".

O ciclo Pianomania da Gulbenkian conta ainda com recitais dos pianistas Ivo Pogorelich (dia 3), Rudolf Buchbinder (dia 5) e David Fray (dia 6), já anunciados no âmbito da temporada 2021-2022.

O ciclo tem início no próximo domingo e vai decorrer ao longo da próxima semana, no Grande Auditório, sempre a partir das 20h00.

No fim de semana seguinte, de 9 e 10 de outubro, a atenção ao piano, na temporada da Gulbenkian Música, culmina num ciclo integral das 32 Sonatas de Beethoven, que vão ser interpretadas por "oito excecionais pianistas portugueses": João Casimiro Almeida, Nuno Ventura de Sousa, Pedro Lopes, Raul da Costa, Luísa Tender, Bruno Gomes, Vasco Dantas e Pedro Gomes.

Estes recitais serão exclusivamente transmitidos em 'livestreaming', nas plataformas digitais da Fundação Calouste Gulbenkian, a partir das 12h00 de sábado e domingo.