O recital dos laureados no VI Concurso Nacional de Cordas Vasco Barbosa realiza-se hoje, no Centro Cultural de Cascais-Casas do Gandarinha.

Os laureados participantes são Lorenzo Serafini e Alexandre Arutyunyan (violino), Marta Nabeiro e Anna Mouradian (violoncelo), Nelson Cruzeiro (viola d'arco) e Henrique Andrade (contrabaixo). O recital, com a participação da Camerata Atlântica, sob a direção de Beatriz Manzanilla, faz parte da programação do Festival de Música Estoril Lisboa. Segundo comunicado da Camerata Atlântica, que organiza a competição já com cinco edições realizadas, "30 jovens músicos oriundos de Portugal já tiveram oportunidade de tocar em salas tão importantes como o Centro Cultural de Belém ou o histórico Teatro Nacional de São Carlos". O concurso homenageia o violinista Vasco Barbosa (1930-2016), destacado músico que, entre outros, recebeu dois prémios Bordalo Música Erudita.