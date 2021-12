No portal do SAPO, o direto do espetáculo obteve 29.470 visualizações, tendo sido o quinto conteúdo mais visto do dia. Já o artigo que permite rever a atuação contou com 25.282 visitas até às 7 horas desta quinta-feira, 9 de dezembro.

O novo registo de estúdio do cantor conta com o single "Para Sempre", canção do tema genérico da nova produção da TVI. As restantes faixas podem ser ouvidas na íntegra, através das plataformas digitais, e o disco encontra-se em formato CD em todas as lojas.

"Espero que gostem deste álbum com o mesmo amor com o qual eu me entreguei a fazê-lo", sublinhou Tony Carreira na sua conta no Instagram.