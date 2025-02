Ambas ganharam o Óscar de Melhor Atriz e Reese Witherspoon garante que não há qualquer zanga com Kate Winsnet.

A atriz reagiu após o impacto de revelar que uma famosa colega lhe deixou de falar como consequência de que aconteceu durante uma cerimónia e o caso 'literalmente' a 'assombra' até aos nossos dias.

A propósito de arrependimentos mesmo embaraçosos na vida real, Reese Witherspoon contou numa entrevista à revista People na semana passada ao lado de Will Ferrell, parceiro no novo filme "Estão Cordialmente Convidados!, que uma 'atriz muito séria e respeitável' lhe pediu para lhe ir entregar um prémio, mas por desconhecer o tipo de cerimónia, julgou que era algo do género de um 'roast', onde os apresentadores dizem mal dos homenageados.

“O tom era britânico, elegante e com classe. E eu estava com algo do género, ‘Lembras-te daquela vez que fizemos depilação a laser?!’ Ainda estou envergonhada com isso”, admitiu.

Mesmo sem revelar a identidade, as pistas foram suficientes para mostrar, uma vez mais, a grande memória da Internet: em menos de 24 horas, a publicação online Just Jared descobriu que a atriz é Kate Winslet e o evento foi o BAFTA/LA Cunard Britannia Awards, em novembro de 2007.

Os Óscares juntaram as duas atrizes em palco como apresentadoras em fevereiro de 2016, mas Reese Witherspoon dizia a Will Ferrell: "Já não somos amigas. Nem estou a gozar – já não somos amigas. Acho que ela já não gosta de mim. Pensei que era tão engraçado e era o público errado. Foi muito mau. Nem estou a gozar , ela já não fala comigo".

No entanto, Witherspoon usou as 'stories' do seu Instagram para abordar a especulação e garantiu que não há qualquer zanga entre ela e a britânica.

“Acabei de falar com a minha querida amiga há vários anos, a Kate W. Rimos sobre esta estupidez. Por favor, não acreditem na internet”, escreveu, segundo a revista People (via The Hollywood Reporter), pois o conteúdo já não está disponível.

E reforçou: "Somos boas amigas e nunca tivemos qualquer desentendimento. Isto é completamente FALSO… tão pateta!”