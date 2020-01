Lexii Alijai, jovem rapper norte-americana, morreu no dia 1 de janeiro, aos 21 anos. Esta semana, as autoridades do condado de Hennepin, no estado do Minnesota, confirmaram que a artista morreu devido a um mistura do opioide fentanil com álcool etílico

Segundo o The Sun, a causa da morte da artista foi tratada como acidental.

Lexii Alijai editou o seu primeiro álbum, “Growing Pains”, em 2017. A artista colaborou também com Kehlani no tema "Jealous".