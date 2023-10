Rita Blanco foi a convidada da emissão de "As Três da Manhã" desta quarta-feira, dia 11 de outubro.

No programa da Renascença, Joana Marques, Inês Lopes Gonçalves e Ana Galvão desafiaram a atriz para a rubrica "Desculpa, mas vais ter de perguntar".

Um dos temas no segmento foi o reencontro de Rita Blanco e Alexandra Lencastre no programa "Casa Feliz", da SIC. Depois de uma alegada zanga, as atrizes fizeram as pazes.

"Aquilo foi para a televisão, não foi?", perguntou Joana Marques. "Foi, porque nós já nos tínhamos encontrado antes, nós já tínhamos falado. Ninguém faz as pazes na televisão, ou se calhar fazem... mas eu nunca faria as pazes com ninguém na televisão", frisou Rita Blanco.

