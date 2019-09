O espetáculo "Symphonic_15" contou ainda com a participação especial de Agir e de Carolina Deslandes. "Um concerto sinfónico, interpretado pela orquestra composta por 60 músicos e conduzida pelo Maestro Rui Massena que visita, musicalmente, os 15 anos e 8 edições de Rock in Rio em Portugal", frisa a organização.

créditos: Tiago David

Do alinhamento do concerto, que terá cerca de uma hora e meia de duração, fazem parte 15 temas escolhidos pelo maestro, entre os vários sucessos musicais dos mais de 860 artistas e bandas que já passaram pelo Palco Mundo do Parque da Bela Vista.

Na festa do Rock in Rio, Carolina Deslandes interpretou, em conjunto com a orquestra, o tema “Homem do Leme”, tema de 1985, dos Xutos e Pontapés, que tocaram em todas as edições do Rock in Rio em Portugal. Agir também subiu ao palco para interpretar o seu tema “Como Ela é Bela".

Alinhamento do espetáculo:

Muse – Supremacy

Muse – Prelude

Bruno Mars - 24K Magic

Paul McCartney - Live and Let Die (versão Guns N’ Roses)

Ed Sheeran - Perfect

Queen - Bohemian Rhapsody

Black Eyed Peas - I Gotta Feeling

Agir - Como Ela é Bela

Xutos e Pontapés - Homem do Leme

Martinho da Vila - Mulheres

Ivete Sangalo - Festa

Rolling Stones - Satisfaction

James - Sit Down

Stevie Wonder - Isn’t She Lovely

Avicii - Wake Me Up