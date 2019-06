O Rock in Rio prepara-se para celebrar o seu 15º aniversário em Portugal com um espetáculo, de entrada gratuita, nos dias 6, 7 e 8 de setembro, na Torre de Belém, em Belém. Segundo a organização, o espetáculo "apresenta-se como uma simbiose de música, video mapping, pirotecnia e entretenimento".

O maestro Rui Massena, acompanhado por 60 músicos, vai ser o protagonista do primeiro dia, 6 de setembro. "No primeiro dia, a Orquestra composta por 60 músicos e dirigida por Rui Massena tocará os grandes sucessos dos 15 anos do Rock in Rio em Portugal, acompanhada do maior fogo-de-artifício jamais visto no Tejo", frisa a organização.

No dia 7 de setembro, a festa ficará a cargo dos James. A banda britânica foi uma das protagonistas da edição de 2018 do Rock in Rio Lisboa, no Parque da Bela Vista.