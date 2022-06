Simone de Oliveira vai subir ao palco Mundo este sábado, dia 18 de junho, no penúltimo intervalo entre concertos, com um apelo: "que utilizemos este momento, de reencontro, para celebrar a paz, a alegria e a esperança de um mundo melhor", adianta o Rock in Rio Lisboa.

À personalidade portuguesa, que foi desafiada pelo festival para ser a voz da Cidade do Rock, juntar-se-ão vários artistas portugueses em palco, nomeadamente, Xutos & Pontapés, David Carreira, Selma Uamusse, Titica, Prodígio, entre outros, para um minuto de silêncio pela paz.

"Neste momento do reencontro, o clima deve ser de celebração - da vida. Por mais difícil que estes últimos anos tenham sido, precisamos dar à paz uma oportunidade e usar a alegria para alimentar a esperança de termos um futuro melhor. Então convidamos todos a juntarem-se a nós, na clareira em frente ao Palco Mundo, para este momento simbólico", afirma Roberta Medina, Vice-Presidente Executiva do Rock in Rio.