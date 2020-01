Na próxima terça-feira, dia 21 de janeiro às 10h00, arranca a pré-venda de bilhetes diários no site oficial do Rock in Rio Lisboa e, até dia 5 de fevereiro, na compra de uma entrada para a Cidade do Rock, os fãs vão poder fazer alguém "sor(RiR)", doando gratuitamente um bilhete a uma instituição de solidariedade social à escolha.

"O bilhete diário tem o custo de 69 euros e o passe de fim de semana 112 euros, não havendo qualquer custo adicional ao comprar através do site, sendo o bilhete entregue em formato digital. Durante o período da pré-venda, ao comprar um bilhete para o festival os fãs vão poder escolher a quem doar um outro", explica a organização.

Da lista de entidades fazem parte a ACAPO (Associações dos Cegos e Amblíopes de Portugal), CEDEMA (Associação de Pais e Amigos dos Deficientes Mentais Adultos), CPR (Centro Português para os Refugiados), Crescer Ser e FENACERCI (Federação Nacional de Cooperativas de Solidariedade Social).

A organização lembra ainda que esta é a primeira vez que o Rock in Rio Lisboa disponibiliza uma plataforma de vendas no seu site, não havendo qualquer cobrança adicional no momento da compra e com todas as vantagens associadas à compra online. "O bilhete electrónico enviado é o único que o utilizador precisa de apresentar na entrada da Cidade do Rock. A venda dos bilhetes diários nos locais habituais vai começar no dia 6 de fevereiro", explica a promotora em comunicado.

"A iniciativa de doação gratuita de bilhetes, além de dar a oportunidade a outras pessoas de viverem uma experiência imersiva no mundo do entretenimento, surge pela convicção de que a cultura apresenta um papel fundamental na educação de todos enquanto indivíduos, sendo um veículo fundamental para a construção e promoção de valores na nossa sociedade", frisa o Rock in Rio.

O Rock in Rio Lisboa decorre nos dias 20, 21, 27 e 28 de junho de 2020 no Parque da Bela Vista. Camila Cabello e The Black Eyed Peas (dia 20), Liam Gallagher, Foo Fighters e The National (dia 21) e Post Malone (dia 28) são as primeiras confirmações.