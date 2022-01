Em comunicado de imprensa, a organização do festival, que decorre desde 2014 em São Miguel, adianta que "um total de nove nomes são confirmados hoje no alinhamento do Tremor 2022".

"Percorrendo vários espectros sonoros esta leva de novas adições ao cartaz da experiência musical centrada na ilha de São Miguel, Açores, é composta por Alabaster DePlume, Jonathan Tavares, L’Eclair, Maria Reis, Rodrigo Amado, Rodrigo Amarante, Sessa, Victoria e Taqbir. Já confirmados em residência de criação, mas agora anunciados na secção de concertos também, Bitchin Bajas", lê-se no comunicado.

A lista de confirmações de hoje completa-se "com os açorianos Jonathan Tavares e Victoria e a adição do saxofonista Rodrigo Amado ao trabalho de residência já anunciado entre Peter Evans e a Escola de Música de Rabo de Peixe", acrescenta a organização do festival.

O Tremor recorda que estavam já anunciadas as colaborações entre Odete e Ece Canlı, a ASISM (Associação de Surdos da Ilha de São Miguel), o Coral de São José e os ondamarela, assim o espectáculo Atlas São Miguel e a criação da Orquestra Modular Açoriana, liderada pelo trio Bitchin Bajas, que "apresentará ainda nos Açores um concerto centrado no seu último disco".

Os bilhetes para a edição de 2022 do Festival Tremor estão à venda online e têm o custo de 60 euros.