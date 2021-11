Rogério Samora está internado na Unidade de Cuidados Continuados Integrados da Associação de Socorros da Freguesia da Encarnação. Nas redes sociais e em entrevistas, Carlos Samora tem partilhado algumas informações sobre o primo.

"Todos os anos jantámos na minha casa […] O Rogério é dos mais divertidos, principalmente com as crianças. Adoram-no. É um puto autêntico. E, este ano, o afilhado não vai perceber porque é que a padrinho não está. Tem sido muito difícil lidar com a situação", confessou o primeiro do ator à revista Nova Gente.

À revista, Carlos Samora sublinha que a família tem esperança que o ator acorde antes do Natal. "É uma ideia que nos passa pela cabeça, mas, ao mesmo tempo, pensamos que preferimos ser realistas e aceitar que é quase impossível de acontecer. Este Natal vai ser muito triste sem ele. É uma angústia visitá-lo e não ter qualquer reação", rematou.