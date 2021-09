Rogério Samora está internado nos cuidados intensivos no Hospital Professor Doutor Fernando Fonseca (Amadora Sintra) há 60 dias.

"Dia 60. Um dia de cada vez, porque as notícias que chegam do Hospital Professor Doutor Fernando Fonseca não trazem nada de novo no que diz respeito ao estado de saúde do Rogério", escreveu Carlos Samora, primo do ator nas redes sociais.

"Apesar de os dias passarem tão depressa, por aqui continuamos a acreditar na vontade Dele voltar até nós. O Rogério merece", acrescentou.

Ao Observador, o primo do ator, Carlos Samora, confirmou que a família aguarda a resposta da rede nacional de cuidados continuados. “A inscrição já foi aceite. Estamos a aguardar que haja disponibilidade nos sítios que escolhemos", adiantou.

"Continuamos à espera que as coisas melhorem", frisou, acrescentando que "para já não há alterações".

No início de setembro, Carlos Samora esteve à conversa com Júlia Pinheiro no programa das tardes da SIC. "Eu quero que o Rogério tenha nos últimos dias de vida... e vamos esperar que sejam muitos, continuamos a acreditar que ele nos vai voltar a ver, que vai voltar a estar connosco. Uma coisa é certa: temos de ter consciência de que o Rogério que aparecer nunca mais vai ser o que era", sublinhou.

"Queremos que os últimos dias dele tenham dignidade. (...) Não gosto de dizer isto dos últimos momentos, mas a gente sabe que mais dia menos dia isso vai acontecer. A gente não quer acreditar e um milagre ainda vai acontecer. Eu tenho muita fé", confessou Carlos Samora.

A Júlia Pinheiro, o primo do ator frisou que a situação "é complicada". "Não está ligado a nenhuma máquina, as funções vitais estão asseguradas por ele próprio (…) é alimentado por sonda, não há suporte de vida, não há ventilador, continua a dormir, descansadinho", explicou, adiantando que o ator não está em coma.

"Está a dormir. Continuamos à espera que ele acorde amanhã ou daqui a dois ou três meses. Nunca recuperou a consciência", acrescentou.

Veja a entrevista aqui e aqui.

Em "Amor Amor", o ator veste a pele de Cajó, um dos responsáveis pela editora Lua de Mel. Na novela, a sua personagem foi casada com Paloma (Rita Blanco) e acompanha de perto a carreira de Romeu Santiago (Ricardo Pereira).

O ator é um dos protagonistas da segunda temporada de "Amor Amor", cujas as gravações já arrancaram. Nos novos episódios, a personagem de Rogério Samora vai continuar ao lado de Ângela (Luísa Cruz) e encontrar Bela Bernardes, nova personagem que será interpretada por Alexandra Lencastre.

Rogério Samora também participou da primeira temporada do programa "A Máscara". No concurso da SIC, o ator interpretou o "Ananás".