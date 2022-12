“O novo livro de Shehan Karunatilaka, escritor multipremiado que colocou o Sri Lanka no palco da literatura mundial, chega em breve às livrarias portuguesas com a chancela da editora Clube do Autor”, lê-se no comunicado divulgado na quinta-feira.

Sobre o romance, adianta a editora portuguesa que “conta uma história profundamente humana e original, ambientada no caos da guerra civil vivida no país natal do autor e narrada a partir de um ponto de vista bastante incomum. Maali Almeida está morto e quer perceber porquê”.

O romance está a ser traduzido para português, a partir do original em inglês, por Eugénia Antunes que, entre outras obras, também traduziu "Vidas Seguintes", do Nobel da Literatura Abdulrazak Gurnah.

“As Sete Luas de Maali Almeida" é o segundo romance de Shehan Karunatilaka, de 47 anos, que foi jornalista e autor de livros infantis, argumentos e canções de rock, o segundo autor do Sri Lanka distinguido com este galardão, depois de Michael Ondaatje, que levou o troféu em 1992 por “O Paciente Inglês”.

“As Sete Luas de Maali Almeida”, escolha unânime este ano dos jurados, é uma história de humor negro sobre um fotógrafo de guerra assassinado, que investiga a sua morte e tenta garantir o legado de sua vida.

Na cerimónia de entrega do Prémio, em outubro passado, no Roundhouse Concert Hall, em Londres, Karunatilaka disse que os cingaleses “especializaram-se no humor negro e fazem piadas face às crises”, noticiou na ocasião a agência noticiosa norte-americana Associated Press (AP)

“É o nosso mecanismo para as enfrentar”, disse o autor, que expressou a esperança de que o seu romance sobre a guerra e a divisão étnica esteja um dia “na secção de fantasia das livrarias”.

O ex-diretor do Museu Britânico, Neil MacGregor, que presidiu o painel de jurados, afirmou que os juízes escolheram o livro pela “ambição, intuito e habilidade, ousadia, audácia e hilaridade da narrativa”.

“É um livro que leva o leitor a uma jornada de montanha-russa pela vida e pela morte, para o que o autor descreve como o coração sombrio do mundo”, disse MacGregor. “E o leitor encontra, para sua surpresa, alegria, ternura, amor e lealdade”.

“As Sete Luas de Maali Almeida”, de Shehan Karunatilaka, foi escolhido entre outros cinco finalistas do Booker, nomeadamente os autores norte-americanos Percival Everett, por “The Trees”, e Elizabeth Strout, por “Oh William!”, a zimbabuense NoViolet Bulawayo, por “Glory”, a autora irlandesa Claire Keegan, por “Pequenas coisas como estas”, e o britânico Alan Garner, por “Treacle Walker”.