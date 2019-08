Uma pedra da campa do cantor e compositor Ian Curtis, líder da banda Joy Divison, foi roubada do cemitério de Macclesfield, no condado de Cheshire, no Reino Unido, confirmou hoje um funcionário à televisão local.

De acordo com o canal Cheshire Live, foi roubada uma pedra de suporte de flores, que faz parte do túmulo do cantor. Curtis liderou os Joy Division desde a sua formação, em 1976, até à sua morte, aos 23 anos, em 1980, deixando os álbuns "Unknown Pleasures", editado há 40 anos, e "Closer", editado em 1980, que depressa se destacaram no movimento pós-punk, com os "poemas-testemunho" que assinou. Ao longo dos últimos 39 anos, a campa de Ian Curtis transformou-se num lugar de peregrinação, na localidade inglesa de Macclesfield. Continuar a ler Além da pedra de suporte, agora roubada, a campa é encimada por uma outra, onde está gravado o nome de Curtis, a data da sua morte (18 de maio de 1980) e a frase "Love Will Tear Us Apart" ("O Amor Separar-nos-á", em tradução livre), referência a uma das mais conhecidas canções do grupo. Esta pedra inscrita é uma réplica, feita depois do desaparecimento da original, em 2008. O porta-voz do cemitério confirmou o desaparecimento, acrescentando ao Cheshire Live que o furto terá "possivelmente ocorrido durante o fim de semana". Disse ainda, de acordo com a imprensa britânica, que esta pedra não possuía qualquer tipo de inscrição. Após a morte de Ian Curtis, os restantes membros da banda de Manchester reuniram-se nos New Order, que se mantêm ativos, e que deverão atuar em Portugal, este mês, no festival Vodafone Paredes de Coura.