O rapper Alicher Morgenshtern, de 23 anos, declarou numa entrevista partilhada no YouTube que "não entendia" por que se comemora na Rússia a vitória sobre os nazis todos os anos, no dia 9 de maio, quando isso "aconteceu há 76 anos".

As declarações causaram indignação entre ex-combatentes russos, que apresentaram uma denúncia ao comité de investigação, alegando que o artista "insultou a memória histórica dos defensores da Pátria, dos que lutaram e morreram" entre 1941 e 1945, explica um comunicado do órgão de investigação.

O presidente do comité, Alexander Bastrykin, ordenou uma investigação sobre as declarações do rapper para estabelecer se as mesmas constituem "uma violação da lei russa" sobre "o insulto público à memória dos defensores da Pátria" e a "reabilitação do nazismo", crimes que podem ser punidos com até três anos de prisão.

Esta terça-feira, Alicher Morgenshtern pediu desculpa através do seu perfil no Instagram, ao assegurar que "não tinha a intenção de diminuir a importância do evento" e que a sua frase "foi tirada do contexto".

As celebrações do 9 de maio são dedicadas aos cerca de 20 milhões de soviéticos que morreram durante a Segunda Guerra Mundial, que na Rússia e em outras ex-repúblicas soviéticas é chamada de Grande Guerra Patriótica.