SAL é o novo projeto musical e o single de estreia foi revelado esta sexta-feira, dia 9 de abril. Os membros do grupo encontraram-se nos Diabo na Cruz e "durante mais de dez anos foram responsáveis por boa parte da sonoridade da banda e pela energia única das suas míticas apresentações ao vivo".

À bateria do João Pinheiro, à voz e à braguesa do Sérgio Pires, ao baixo do João Gil e às guitarras do Daniel Mestre, juntaram-se os teclados do Vicente Santos, fazendo nascer o novo projeto. Com origens, percursos e heranças musicais diferentes, e "muitos quilómetros depois, os SAL preservam o melhor que a estrada nos ofereceu", frisa a banda.

"Passo Forte" é o primeiro single da banda, que conta com um videoclip realizado por Richard F. Coelho. O tema fará parte do primeiro disco da banda, com lançamento previsto para este ano.

"Esta foi a primeira canção, o toque de caixa, a chama necessária para encararmos o futuro com confiança e para finalmente enterrarmos o passado que nos tinha ficado nas mãos. É, de certa forma, uma canção paradoxal, no sentido em que se apresenta como uma ruptura com o passado sobre o qual ela própria assenta. Um paradoxo aparente, na medida em que o nosso futuro está inevitavelmente ancorado no nosso passado", frisam os músicos.

Veja o videoclip: