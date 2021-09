O músico e compositor subirá ao palco da sala principal daquele teatro às 21:00, e estará acompanhado por André Rosinha (contrabaixo), André Santos (guitarra), Bruno Pedroso (bateria) e Max Agnas (piano).

Salvador Sobral viveu nos Estados Unidos, em Mallorca e Barcelona, onde estudou jazz durante dois anos na Taller de Musics, tendo criado vários projetos musicais ao longo desse período, entre os quais 'performances' em torno da figura de Chet Baker. “Excuse me”, foi o primeiro álbum a solo do músico depois do regresso a Portugal, em 2016.

“Amar pelos dois”, assinado pela irmã, a cantora e compositora Luísa Sobral, foi o tema que lhe granjeou sucesso após ter vencido o Festival da Canção 2017 e a edição desse ano do Festival Eurovisão, no qual conquistou a melhor pontuação de sempre para Portugal.

Lançado no início de 2019, “Paris, Lisboa” foi o segundo álbum do músico e compositor que, no final do mesmo ano, editou o primeiro disco do projeto “Alma nuestra”. Já no início de 2020, Salvador Sobral apresentou-se no Centro Cultural de Belém, na Casa da Música e no Teatro Aveirense, com um ciclo de espetáculos intitulado “Salvador Sobral canta Brel”.