“Entre os próximos dias 11 e 19 de outubro o músico parte para os Açores para quatro concertos em quatro ilhas: Faial, Terceira, São Jorge e São Miguel”, refere a Força de Produção num comunicado hoje divulgado.

O primeiro concerto está marcado para sexta-feira no Teatro Faialense (Faial). Salvador Sobral atua no sábado no Auditório Ramo Grande, em Praia da Vitória (Terceira), no dia 18 no Auditório Municipal das Velas (São Jorge) e no dia 19 no Teatro Micaelense, em Ponta Delgada (São Miguel).

A acompanhar o músico nos espetáculos estarão o pianista Júlio Resende, o contrabaixista André Rosinha e o baterista Bruno Pedroso.