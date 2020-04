Sam Smith lançou esta sexta-feira, dia 17 de abril, um novo single em colaboração com Demi Lovato. O tema "I’m Ready" já se encontra disponível em todos os serviços de streaming de música.

Os artistas revelaram também o vídeo que acompanha o single, realizado por Jora Frantzis (Cardi B, Rosalía) e pelo coreógrafo Sean Bankhead (Normani, Missy Elliot).

Veja o vídeo:

Nos últimos doze meses, Sam Smith lançou os singles "To Die For", "How Do You Sleep?" e "Dancing With A Stranger", uma colaboração com Normani. "O novo single sucede-se ao anúncio do adiamento do próximo álbum de Sam Smith, sendo que ao longo dos próximos meses serão revelados mais detalhes do seu terceiro álbum", explica a Universal Music.

Demi Lovato iniciou o ano com o lançamento da balada “Anyone”, durante uma atuação intimista nos Grammys. Mais recentemente, a cantora e compositora lançou o single "I Love Me".