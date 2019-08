O anúncio do vencedor foi feito hoje à tarde na página oficial da Casa Bernardo Sassetti na rede social Facebook. Na mesma publicação, é referido que, “devido à qualidade elevada das candidaturas, recebidas o júri decidiu atribuir ainda duas menções honrosas: à obra ‘Inscrição’ da compositora Sara Ross e à obra ‘Uma Revoada num Sonho’ do compositor Francisco Silva”.

O vencedor e as menções honrosas foram escolhidos por um júri composto pelos pianistas Mário Laginha e Carlos Azevedo, pelo saxofonista Pedro Moreira e pelo compositor Luís Tinoco.

Samuel Gapp irá receber 1500 euros e “verá as suas obras apresentadas para concurso gravadas num CD editado pela Casa Bernardo Sassetti”.

Além disso, o vencedor “contará ainda com a apresentação pública das obras premiadas num concerto de lançamento do CD, a ser incluído na temporada 2019/2020 do Teatro Municipal São Luiz [em Lisboa]”.