A digressão "Nossa História", que marcou o reencontro de Sandy e Junior nos palcos brasileiros, vai passar por Portugal este ano. A dupla atua na Altice Arena, em Lisboa, a 6 de outubro, anunciou esta sexta-feira a promotora Everything Is New.

Sandy, atualmente com o recém-lançado "Nós, Voz, Eles", quarto álbum a solo, e Junior Lima, com o projeto de música eletrónica Manimal, também vão atuar nos Estados Unidos nos próximos meses.

"Quando planeámos este reencontro comemorativo, jamais imaginámos a dimensão que ele tomaria. Muito menos que faríamos shows até no exterior! Estamos muito felizes por retornar a Portugal, um país que sempre nos acolheu tão bem", afirma Sandy em comunicado. "No ano passado estive em Portugal e sempre tenho a sensação de estar em casa. Não apenas pelo idioma, mas pela receptividade e acolhimento dos portugueses. Será incrível estar de volta como dupla depois de 13 anos sem nos apresentarmos em Lisboa. Não vejo a hora, vamos-nos divertir muito", acrescenta Junior.

A dupla vai recordar a discografia dos 17 anos de carreira, que inclui temas como "Vamo Pulá", "Turu Turu", "Desperdiçou", "Inesquecível", "A Lenda", "Não dá Pra Não Pensar", "Love Never Fails" ou "Quatro Estações".

"O conceito de 'Nossa História' é uma experiência atemporal, com um show vivo, latente, pulsante, repleto de amor e cuidado em cada passo, cada detalhe. Mas não estamos falando de um show vintage, apesar de ter uma matéria prima riquíssima adormecida há anos. O público e os artistas evoluíram, e o espetáculo vai acompanhar isso. Em paralelo, Sandy e Junior transcenderam ao tempo. Criaram e criam até hoje tantas memórias que passado e presente ainda se misturam. E esse projeto é apenas um encontro, que deve acontecer em um espaço mágico, com luz, led, signos, símbolos, marcas cênicas, ballet, banda. Tudo que proporcione aos fãs um momento único, com todos os elementos necessários para contar uma grande história", avança Raoni Carneiro, diretor geral da digressão.

Os bilhetes serão colocados à venda dia 4 de agosto e variam entre os 32 e os 60 euros. O concerto deverá arrancar às 20h00, com abertura de portas às 18h30.