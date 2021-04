Rui Massena vai estar à conversa com o SAPO Mag esta terça-feira, dia 6 de abril. A entrevista poderá ser vista em direto no Instagram do SAPO, a partir das 17h30.

Na conversa, o maestro, pianista e compositor vai apresentar o seu novo EP, editado na passada sexta-feira, dia 2 de abril. "20PERCEPTION", composto em 2020, conta com com seis peças comprimidas em 20 minutos de música.

Segundo a Universal Music, o pianista revelou um pouco do que será este EP no Dia Mundial do Piano, com uma atuação a convite da Deutsche Grammophon, transmitida no YouTube.

A editora adianta ainda que "cada tema de '20PERCEPTION' é acompanhado de um vídeo filmado pelo compositor e que representam um espelho da sua própria perceção visual. Estes vídeos são um campo aberto à interpretação, num simbólico encontro entre o que estes tempos trazem e o valor que lhes damos".