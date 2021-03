Esta terça-feira, dia 9 de março, Rony Fuego vai estar em direto no Instagram do SAPO. A conversa poderá ser acompanhada a partir das 17h30.

O artista editou recentemente "Sem Pressa", single que sucede a “Dado” e “Bem-Disposto”.

Editado em setembro, o tema "Bem-Disposto" alcançou o TOP 20 do Spotify, contando com mais de um milhão e 800 mil streams na plataforma. Já “Dado”, single editado em julho de 2020 com a participação de DreNaz, conta com dois milhões e 400 mil reproduções no serviço de streaming.

"Mas a trajetória ascendente também se mede pelo facto de que, contabilizando os vídeos destes dois singles, Rony Fuego triplicou em 2020 as visualizações do seu canal de Youtube. 'Bem-Disposto' é o seu video mais visto de sempre com mais de dois milhões e meio de visualizações. Ambos os singles conquistaram já o Garlardão de Single de Ouro", frisa a Universal Music Portugal.