Esta segunda-feira, dia 1 de fevereiro, Sónia Tavares, vocalista dos The Gift, vai estar à conversa com o SAPO Mag. A entrevista poderá ser vista a partir das 18h00 no Instagram do SAPO.

Na conversa, a artista vai apresentar REV, apresentada como "a primeira aplicação de streaming no mundo de uma banda, que reúne o catálogo completo e ainda conteúdo exclusivo desenhado pelos próprios".

"Adaptando-se aos tempos que correm e à impossibilidade de estarem fisicamente com os seus fãs, os The Gift trabalharam durante o último ano no seu mais ambicioso projeto", sublinham em comunicado, lembrando que a aplicação estará disponível no site revthegift.pt e através das lojas App Store e Google Play.

"A REV é para os The Gift o passo seguinte. Disponibilizar tudo o que fizemos num único sítio, fazer chegar 25 anos de carreira diretamente aos fãs. Mas é também olhar em frente e poder dar a conhecer, de uma forma única, aquilo que faremos pela primeira vez, com total liberdade para criar, fazer e refazer. Conteúdos únicos desenhados por nós, entrevistas e muitas outras ideias que nos entusiasmaram a partilhar com todos os que nos acompanham", explica Sónia Tavares.

Na aplicação poderá viajar por todo o catálogo da banda, ter acesso a músicas nunca antes ouvidas, aceder a uma rede social própria, assistir a espetáculos dos The Gift, documentários e a "programas temáticos desenvolvidos e apresentados pelos quatro elementos do grupo, em exclusivo para os seus subscritores". A App será atualizada com conteúdos novos semanalmente.