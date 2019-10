Sarah McCoy apresenta o seu disco de estreia, “Blood Siren”, editado em janeiro deste ano pela Blue Note.

Além de Ovar, onde atua no Centro de Arte, Sarah McCoy atuará em Ponte de Lima, no Teatro Diogo Bernardes (sábado), em Lisboa, no Centro Cultural de Belém (domingo), no Teatro Municipal da Guarda (dia 31), no Teatro Sá da Bandeira, em Santarém (1 de novembro), e em Braga, no Theatro Circo (2 de novembro).

Sarah McCoy, que tem sido apresentada como tendo um pouco de Bessie Smith, de Amy Winehouse, de Janis Joplin e algo de Tom Waits, além de qualquer coisa de Fiona Apple, esteve pela primeira vez em Portugal em março de 2018, para quatro concertos em Lisboa, Chaves, Fafe e Ílhavo.