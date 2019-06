A conjugação de "Top of the Bill"' "Steamrock Fever", "Speedy's Coming" e "Catch Your Train" levou Klaus Meine a juntar-se aos restantes membros com algo mais do que a sua voz e uma pandeireta, terminando o momento com um aglomerado de guitarras na frente do palco.

"We Build This House on a Rock" é um dos originais mais recentes do grupo, retirado do álbum "Return to Forever", de 2015, mas nem isso diminuiu os decibéis produzidos pelo público presente, numa noite que ficou marcada pelo volume excessivo da produção.

"Vir a Lisboa faz-me lembrar como é voltar a casa. Temos imensas memórias de tantos concertos. Sabemos que temos um público fiel de anos e anos", assinalou o vocalista antes de dar seguimento ao concerto com "Follow Your Heart", onde uma bola de espelhos surgiu, refletindo todos os espectros de luz em palco.

"I'm on My Way Home" foi o antecessor de "Send Me an Angel", o primeiro grande coro do concerto, procedido de um outro como "Wind of Change", onde o mítico assobio de Klaus Meine voltou a fazer todos os presentes estremecer.

Mikkey Dee, o sueco da banda desde 2016, data da sua contratação definitiva em substituição de James Kottak, foi o elemento que mais puxou pelo público, tendo direito ao seu momento lá bem nas alturas, com a plataforma da bateria a subir ao topo do palco, à medida que o seu solo ganhava vida.

"Blackout" chegou com uma corrida ao som de sirenes de Rudolf Schenker, o guitarrista que nunca envelhece, mantendo toda a sua boa disposição e energia como se fosse a primeira vez em palco.

Mas como nem tudo o que é bom dura para sempre, rapidamente chegámos ao encore com "Still Loving You", num momento mais calmo e intimista, fechando a noite com "Rock You Like a Hurricane", o clássico mais aclamado da banda, razão pela qual foi o escolhido para encerrar esta noite com o grupo junto em palco, embrulhado em bandeiras portuguesas.