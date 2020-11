A Pepsi, NFL e a Roc Nation anunciaram esta quinta-feira, dia 12 de novembro, que The Weeknd vai atuar no intervalo do Super Bowl. A final da Liga Nacional de Futebol Americano esta marcada para o dia 7 de fevereiro de 2021 no Raymond James Stadium, na Flórida.

Ao contrário dos anos anteriores, os rumores sobre quem iria atuar na final da NFL não foram certeiros.

Com mais de 45 discos de platina e vários singles de sucesso, The Weeknd lançou o seu último álbum, "After Hours", em março. O disco do músico é considerado um dos melhores do ano.

O cantor e compositor começou por chamar a atenção de publicações como a Pitchfork ou a Rolling Stone através das canções que partilhava nas redes sociais, tendo conquistado milhares de fãs com as mixtapes “House of Balloons”, “Thursday” e “Echoes of Silence”. A coletânea “Trilogy”, editada em 2012 e que reúne as três mixtapes, conquistou o disco platina nos Estados Unidos e Canadá e estreou no quarto lugar do Billboard Top 200.

Em 2015 ,The Weeknd fez a grande passagem de fenómeno underground da internet para os principais palcos da cena musical atual, com o lançamento do disco “Beauty Behind The Madness”. O segundo álbum de estúdio do músico, que conta com temas como as “The Hills”, “Can’t Feel My Face” e “Earned It”, alcançou a tripla platina.

“Starboy”, editado em 2016, apanhou os fãs de surpresa quando foi apresentado com uma colaboração com a dupla francesa Daft Punk. O alinhamento contou ainda colaborações de Lana Del Rey, Kendrick Lamar e Future. O terceiro disco de estúdio entrou diretamente para o primeiro lugar do iTunes, com o single “Starboy”, tendo inclusive atingido proporções históricas, ao bater o recorde do maior número de streams em apenas um dia no Spotify.

Na edição de 2020 do Super Bowl, Jennifer Lopez e Shakira foram as protagonistas do intervalo do Super Bowl.